Уроки француского. Почему герой этого рассказа безымянный? От лица какого автора ??дет повествование в этом рассказе: От нейтрального автора повествователя, от автора рассказчика, от автора персонажа?
Литература
Уроки француского. Почему герой этого рассказа безымянный? От лица какого автора ??дет повествование в этом рассказе: От нейтрального автора повествователя, от автора рассказчика, от автора персонажа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Уроки французского" В. Г. Распутина — это автобиографический рассказ, воспоминания о детских годах самого автора, поэтому образы писателя и его героя слиты в моем представлении один
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