Помогите номер4, 5, 6,прошу срочно надо!!!!!!!)))

Английский язык
Помогите номер4, 5, 6,прошу срочно надо!!!!!!!)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не сорри я не знаю удачи в школе))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В корзине было 8 мечей взяли 3 мяча сколько мячей осталось в корзине
Ответить
Литература
Уроки француского. Почему герой этого рассказа безымянный? От лица какого автора ??дет повествование в этом рассказе: От нейтрального автора повест...
Ответить
Биология
Какие основные группы растений вы знаете
Ответить
Математика
Мне домой по математеке задали задачу помогите.Дляна прямоугольника 320 см,Ширина ?? 2 раза меньше.Надо найти пириметр прямоугольника и выразить в ...
Ответить
Литература
Составь план М.Вайсман ШМЫГИМЫШЬ
Ответить