Решите уравнение: √х²+60 = √23х

Математика
Решите уравнение: √х²+60 = √23х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводим обе части уравнения в квадрат, получаем уравнение: x^2 -23x +60 =0; корни уравнения х1 = 3; х2 =20.
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