3x+4y=18 система 2x+y=7 Нужно решить !!!!!!

Алгебра
3x+4y=18 система 2x+y=7 Нужно решить !!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выразим  y через x во втором уравнении y=7-2x и подставим в первое 3x+4(7-2x)=18; x=2; y=3
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