Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал автомобиль?

Физика
Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал автомобиль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь автомобиля равен 30км+15км=45км.
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