Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал автомобиль?

Физика

Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал автомобиль?

Автор: Гость