Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал автомобиль?
Физика
Автомобиль движется по дороге со скоростью 60 км/ч, проехав по прямой 30 км,он повернул на 30 градусов и проехал еще 15км. какой путь проделал автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь автомобиля равен 30км+15км=45км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Can you say more on these? 1)Some people think that shopping for clothes is an interesting pastime. 2)Clothes are very different. 3)We buy clothes ...
Окружающий мир
Алгебра
Русский язык
Математика