Ста­тья, на­бран­ная на ком­пью­те­ре, со­дер­жит 16 стра­ниц, на каж­дой стра­ни­це 40 строк, в каж­дой стро­ке 40 сим­во­лов. В одном из пред­став­ле­ний Unicode каж­дый сим­вол ко­ди­ру­ет­ся 16 би­та­ми. Опре­де­ли­те ин­фо...

Информатика

Ста­тья, на­бран­ная на ком­пью­те­ре, со­дер­жит 16 стра­ниц, на каж­дой стра­ни­це 40 строк, в каж­дой стро­ке 40 сим­во­лов. В одном из пред­став­ле­ний Unicode каж­дый сим­вол ко­ди­ру­ет­ся 16 би­та­ми. Опре­де­ли­те ин­фор­ма­ци­он­ный объём ста­тьи в этом ва­ри­ан­те пред­став­ле­ния Unicode. 1) 50 Кбайт 2) 40 Кбайт 3) 400 байт 4) 800 байт

Автор: Гость