Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 40 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите инфо...
Информатика
Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 40 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём статьи в этом варианте представления Unicode. 1) 50 Кбайт 2) 40 Кбайт 3) 400 байт 4) 800 байт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эммм....простая математика. 16*40*40=25600*16=409600 бит 409600 бит = 50 Кбайт = Ответ 1
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