Стальная болванка массой 200 кг находится на дне водоема и плотно прилегает к нему. Глубина водоема равна 1 м, высота болванки равна 0,2 м. Какую силу надо приложить, чтобы оторвать болванку от дна? Атмосферное давление равно 1...

Физика

Стальная болванка массой 200 кг находится на дне водоема и плотно прилегает к нему. Глубина водоема равна 1 м, высота болванки равна 0,2 м. Какую силу надо приложить, чтобы оторвать болванку от дна? Атмосферное давление равно 1,01·10 5 Па.

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