Стальная болванка массой 200 кг находится на дне водоема и плотно прилегает к нему. Глубина водоема равна 1 м, высота болванки равна 0,2 м. Какую силу надо приложить, чтобы оторвать болванку от дна? Атмосферное давление равно 1...
Физика
Стальная болванка массой 200 кг находится на дне водоема и плотно прилегает к нему. Глубина водоема равна 1 м, высота болванки равна 0,2 м. Какую силу надо приложить, чтобы оторвать болванку от дна? Атмосферное давление равно 1,01·10 5 Па.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она равна весу болванки плюс вес столба воды над ней, плюс сила давления атмосферы (выталк. силы нет, т. к. тело прижато к дну) . f=r1*Shg+r2*(H-h)Sg+pS=r1Shg[1+(r2/r1)(H/h-1)+p/(r1hg)]=mg[1+(r2/r1)(H/h-1)+p/(r1hg)]. Здесь r1, r2 - плотности, S- поперечная площадь болванки.
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