Станок автомат изготовляет 45 деталей в час. Изготовленные детали раскладываются ?? ящики по 60 деталей в каждый. За какое время станок-автомат изготовит наименьшее кол-во полных ящиков с деталлями
Математика
Станок автомат изготовляет 45 деталей в час. Изготовленные детали раскладываются ?? ящики по 60 деталей в каждый. За какое время станок-автомат изготовит наименьшее кол-во полных ящиков с деталлями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 180 часов наполнят до конца ящики
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