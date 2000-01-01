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Если коротко: Старофлотские казармы в Николаеве - часть комплекса зданий Адмиралтейства, который был построен в сер. XIX в. для морского ведомства. Здания казарм сооружены в 1850 г. по проекту арх. К. Акройда в стиле классицизма. Помещения предназначались для матросов флотских экипажей. В каждом из трех зданий Старофлотских казарм размещалось от 1200 до 2000 человек. В 1863 г. комплекс был передан Александровской мужской гимназии, которая размещалась здесь до революции. После Второй мировой войны в западном здании разместился строительный техникум, а два других перешли в ведение военных. В 2012 г. на территории Старофлотских казарм началось создание музейного городка. В главное здание переехал Николаевский краеведческий музей, ранее размещавшийся на территории костела Св. Иосифа. Музей был создан в 1913 г. на основе кабинета редкостей при штабе Черноморского флота, где были собраны различные находки с территории Причерноморья. Они составили основу коллекции, которая сейчас насчитывает уже свыше 160 тыс. экспонатов. В экспозиции, в частности, представлены предметы, найденные во время археологических исследований Ольвии, инструменты Киевской Руси, оружие казачества.