Ставлю 80 баллов. Помогите! Лучник стреляет в дракона, у него в колчане есть 8 стрел, вероятность того, что он попадет = 5/7, а промахнется = 2/7 соответственно. Чтобы убить дракона нужно попасть в него не менее 3-х раз. С как...
Алгебра
Ставлю 80 баллов. Помогите! Лучник стреляет в дракона, у него в колчане есть 8 стрел, вероятность того, что он попадет = 5/7, а промахнется = 2/7 соответственно. Чтобы убить дракона нужно попасть в него не менее 3-х раз. С какой вероятностью он убьет дракона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность поражения цели при одном выстреле - Производится 8 выстрелов. Нужно найти вероятность поражения хотя бы 3 раз. Итак. Производится 8 независимых испытаний. У каждого испытания 2 варианта : промах или попадание( ). Решаем по формуле Бернулли: n = 8 m = 3 p = ≈ 0,7 q = 1 - p = Формулы Бернулли (см. рис.) + формула Бернулли с твоими подставленными числами
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