Ставлю 80 баллов. Помогите! Лучник стреляет в дракона, у него в колчане есть 8 стрел, вероятность того, что он попадет = 5/7, а промахнется = 2/7 соответственно. Чтобы убить дракона нужно попасть в него не менее 3-х раз. С как...

Алгебра

Ставлю 80 баллов. Помогите! Лучник стреляет в дракона, у него в колчане есть 8 стрел, вероятность того, что он попадет = 5/7, а промахнется = 2/7 соответственно. Чтобы убить дракона нужно попасть в него не менее 3-х раз. С какой вероятностью он убьет дракона?

Автор: Гость