Стереометрия 11 класс Даю 50 баллов, нужно срочно!

Геометрия
Стереометрия 11 класс Даю 50 баллов, нужно срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  См. рисунок. Δ АСС₁ подобен ΔАВВ₁ ( прямые СС₁ и ВВ₁  параллельны) АС:АВ=СС₁:ВВ₁ 2:5=15:ВВ₁ ВВ₁=37,5
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