Стих про казахстан на казахском языке 4 строчки
Қазақ тiлi
Стих про казахстан на казахском языке 4 строчки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дулыгалы бас кескен Ту тубынен ту алган, Жауды корып куанган, Мен- Отемыстын баласы Махамбет атты батырмын,--
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