Стихи каких поэтов созвучны твоему на строению? назввть поэтов и название стихо??.

Литература
Стихи каких поэтов созвучны твоему на строению? назввть поэтов и название стихо??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин Я не знаю как он называется но там есть враза чего ты дремлешь друг прелестный
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