Стихи каких поэтов созвучны твоему на строению? назввть поэтов и название стихо??.
Литература
Стихи каких поэтов созвучны твоему на строению? назввть поэтов и название стихо??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин Я не знаю как он называется но там есть враза чего ты дремлешь друг прелестный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
Запишите цифры , которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство : д) 1*,5 > 19, 15 ; е) 99, 3 < 9*, 33.
Математика