Как пишется не справедливо в одно или два слова
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Как пишется не справедливо в одно или два слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так, и так.Раздельно, если есть противопоставление. Например: не справедливо, а ... слитно, если без противопоставление. Например: это было несправедливо.
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