Согласны ли вы с тем , что , планируя военный поход , необходимо учитывать природны?? особенности месности ?

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Согласны ли вы с тем , что , планируя военный поход , необходимо учитывать природны?? особенности месности ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. если идете на страну с суровым климатом, нужна хорошая теплая форма. если идете в жаркую, нужно много воды и медикаментов. Также нужно делать прививки, тк в некоторых странах есть болезни, которых нет в родной.
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