Согласны ли вы с тем , что , планируя военный поход , необходимо учитывать природны?? особенности месности ?
Другие предметы
Согласны ли вы с тем , что , планируя военный поход , необходимо учитывать природны?? особенности месности ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. если идете на страну с суровым климатом, нужна хорошая теплая форма. если идете в жаркую, нужно много воды и медикаментов. Также нужно делать прививки, тк в некоторых странах есть болезни, которых нет в родной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Обществознание