примеры товаров и услуг и чем отличается плата за них.

Обществознание
примеры товаров и услуг и чем отличается плата за них.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
товар это вещь которую можно продать услуга это когда человек в рекламе или словесно говорит о своем к примеру даже товаре или любой другой вещи то есть товар можно продать,а услугу предложить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПРОШУ ВАС! МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. ДАМ 25 БАЛЛОВ! РЕШЕНИЕ НОМЕР 3,2 (ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!) П??ОШУ ВАС.
Ответить
Английский язык
3!!!!пожалуйста срочно! !!!!!!!!
Ответить
Математика
Найди значение выражения. 11568-(204*58+576):80
Ответить
Русский язык
Поставьте числительные и зависящие от них слова - единицы измерения - в нужную пад??жную форму. Запишите дробные числительные, заменяя цифры словам...
Ответить
Математика
Срочно!Прошу помощи в сокращении дробей,пожалуйста(все на картинке)
Ответить