примеры товаров и услуг и чем отличается плата за них.
Обществознание
примеры товаров и услуг и чем отличается плата за них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
товар это вещь которую можно продать услуга это когда человек в рекламе или словесно говорит о своем к примеру даже товаре или любой другой вещи то есть товар можно продать,а услугу предложить
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