Найди значение выражения. 11568-(204*58+576):80
Математика
Найди значение выражения. 11568-(204*58+576):80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
204*58=11832 11832+576=12408 12408/80=155,1 11568-155,1=11412,9
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