Название растения и его преспособление к среде обитания

Биология
Название растения и его преспособление к среде обитания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                          КАРТОФЕЛЬ Картофель - культурное растение семейства пасленовых. Клубни его являются пищей, ягоды - ядовиты Корни у него видоизменились для того, чтобы приспособиться к среде. Они утолщались. 
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