Название растения и его преспособление к среде обитания
Биология
Название растения и его преспособление к среде обитания
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Гость:
КАРТОФЕЛЬ Картофель - культурное растение семейства пасленовых. Клубни его являются пищей, ягоды - ядовиты Корни у него видоизменились для того, чтобы приспособиться к среде. Они утолщались.
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