ПРОШУ ВАС! МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. ДАМ 25 БАЛЛОВ! РЕШЕНИЕ НОМЕР 3,2 (ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!) П??ОШУ ВАС.
Математика
ПРОШУ ВАС! МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. ДАМ 25 БАЛЛОВ! РЕШЕНИЕ НОМЕР 3,2 (ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ!!!) П??ОШУ ВАС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (-8+14,7)+(-18)= -11,3 -8+14,7=6,7 6,7+(-18)=-11,3 2) (-11 5/6+7 4/9) - (3 11/27-8 5/18)= (-71+67)-( 92-149)= -4-(+241)=237
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