Стоимость билета на спектакль-700 рублей,детям предоставляется скидка 25%.Сколько рублей будут стоить билеты для семьи,в которой трое взрослых и четверо детей?

Алгебра
Стоимость билета на спектакль-700 рублей,детям предоставляется скидка 25%.Сколько рублей будут стоить билеты для семьи,в которой трое взрослых и четверо детей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для детей: 25% от 700р=525р Всего трое взрослых,т.о 700*3=2100р Для детей: 525*4=2100р Следовательно для семьи: 2100+2100=4200р 
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