Стоимость билета на спектакль-700 рублей,детям предоставляется скидка 25%.Сколько рублей будут стоить билеты для семьи,в которой трое взрослых и четверо детей?

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Стоимость билета на спектакль-700 рублей,детям предоставляется скидка 25%.Сколько рублей будут стоить билеты для семьи,в которой трое взрослых и четверо детей?

Автор: Гость