Лодка прошла 15км по течению реки и 4 км по озеру,завтратив на весь путь 1ч.Найдите скорость лодки по течению реки,если скорость течения реки 4км/ч.ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра
Лодка прошла 15км по течению реки и 4 км по озеру,завтратив на весь путь 1ч.Найдите скорость лодки по течению реки,если скорость течения реки 4км/ч.ПОЖАЛУЙСТА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/x+4/(x-4)=1  15*(x-4)+4*x=x*(x-4)  15*x-60+4*x=x^2-4*x  квадратное уравнение:  x^2-23*x+60=0  x1,2=11,5+/-sqrt(132,25-60)=11,5+/-sqrt(72,25)=11,5+/-8,5  x1=20 (км/час)  x2=3 (км/час) - посторонний корень, скорость катера по течению не может быть меньше скорости течения.  Можно проверить так:15/20+4/(20-4)=3/4+4/16=3/4+1/4=1 (час), что совпадает с условием задачи  Ответ: Скорость катера по течению равна 20 км/x
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