Лодка прошла 15км по течению реки и 4 км по озеру,завтратив на весь путь 1ч.Найдите скорость лодки по течению реки,если скорость течения реки 4км/ч.ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

15/x+4/(x-4)=1 15*(x-4)+4*x=x*(x-4) 15*x-60+4*x=x^2-4*x квадратное уравнение: x^2-23*x+60=0 x1,2=11,5+/-sqrt(132,25-60)=11,5+/-sqrt(72,25)=11,5+/-8,5 x1=20 (км/час) x2=3 (км/час) - посторонний корень, скорость катера по течению не может быть меньше скорости течения. Можно проверить так:15/20+4/(20-4)=3/4+4/16=3/4+1/4=1 (час), что совпадает с условием задачи Ответ: Скорость катера по течению равна 20 км/x