Помогите пожалуйста! Мне надо написать по русскому сочинение на теме-"Майский день 9 мая" Пожалуйста! Помогите!!!((((

Гость: Гость:

Сегодня была линейка, посвящённая девятому мая. На нее, несмотря на возраст, пришли множество ветеранов. Они все уже пожилые, если не сказать старые. Но несмотря ни на что, они все такие же сильные и духом и телом. Идёт дедушка, ему под 95 лет, но спина прямая, грудь стрелой, голова прямо. Растрогало до слез. Они - наши герои. Не американцы, китайцы и прочие, а они. Всю свою жизнь уважала, и буду уважать ветеранов. Мы - последнее поколение, которое их видело. Через 10 лет их уже не будет. Давайте будем уважать, и любить наших героев! Ветераны - не умирайте никогда.