[latex]\sqrt{2x-4}=6-x[/latex]

Алгебра
[latex]\sqrt{2x-4}=6-x[/latex]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Может ли боковая грань правильной пирамиды быть прямоугольным треугольником?Может ли высота пирамиды быть больше её бокового ребра?
Ответить
Алгебра
Если третий и седьмой члены арифметической прогрессии соответственно равны 1, 1 и 2, 3, то чему равен шестнадцатый её член ?
Ответить
Қазақ тiлi
синонім до слова "Дужба"
Ответить
Русский язык
Определите спряжение глаголов: сияет или сияит?блещат или блещут?трепещат или трепещаут?рдеет или рдеит?пышит или пышет?брызжат или брызжут?дышат и...
Ответить
Литература
вопрос по булгакову "Собачье сердце!". Как история Калабуховского дома показывает процессы происходящие в России?
Ответить