Определите спряжение глаголов: сияет или сияит?блещат или блещут?трепещат или трепещаут?рдеет или рдеит?пышит или пышет?брызжат или брызжут?дышат или дышут?
Русский язык
Определите спряжение глаголов: сияет или сияит?блещат или блещут?трепещат или трепещаут?рдеет или рдеит?пышит или пышет?брызжат или брызжут?дышат или дышут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сияет-сиять(1 спряжение ) блещут-блестеть(1 спряжение) трепещут-трепещать(1 спряжение) рдеет-рдеть(1 спряжение) пышет-пыхать(1 спряжение) брызжат-брызжать(1 спряжение) дышат-дышать( 2 спряжение,искл)
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