Определите спряжение глаголов: сияет или сияит?блещат или блещут?трепещат или трепещаут?рдеет или рдеит?пышит или пышет?брызжат или брызжут?дышат или дышут?

Русский язык

Определите спряжение глаголов: сияет или сияит?блещат или блещут?трепещат или трепещаут?рдеет или рдеит?пышит или пышет?брызжат или брызжут?дышат или дышут?

Автор: Гость