1)NH4Cl+AgNO3 2)Na2CO3+HCl 3)(NH4)2SO4+BaCl2 все в ионном и молекулярном виде

Химия

1)NH4Cl+AgNO3 2)Na2CO3+HCl 3)(NH4)2SO4+BaCl2 все в ионном и молекулярном виде

Автор: Гость