1)NH4Cl+AgNO3 2)Na2CO3+HCl 3)(NH4)2SO4+BaCl2 все в ионном и молекулярном виде
Химия
1)NH4Cl+AgNO3 2)Na2CO3+HCl 3)(NH4)2SO4+BaCl2 все в ионном и молекулярном виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)NH4Cl+AgNO3 =NH4NO3+AgCl NH4(c плюсом)+Cl(с минусом)+ Ag(c плюсом)+NO3(с минусом)=NH4(c плюсом)+NO3(с минусом)+AgCl (полное ионное) Ag(c плюсом)+Cl(с минусом)=AgCl (краткое ионное) 2) (NH4)2SO4+BaCl2 = 2NH4Cl+BaSO4 2NH4(с плюсом)+ SO4(2 с минусом)+ Ba(2с плюсом)+2Сl(с минусом)= 2NH4(с плюсом)+2Сl(с минусом)+BaSo4
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