Допоможіть написати Текст розповідь і текст міркування "Моє ставлення до навчання"
Қазақ тiлi
Допоможіть написати Текст розповідь і текст міркування "Моє ставлення до навчання"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навчання - один з непреривних процесів нашого життя. Я вважаю, що людина навчаеться не тільки в школі та вищому навчальному закладі, а в продовж всього свого життя... Саме моє ставлення до навчання спрямовано лише в гарну сторону, адже набуття досвіду і знань робить нас розвиненими людьми! Так, саме людьми, адже особа яка не розвиваеться - це просто тіло котре живе по принципу рослини.
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