1. Что обозначают понятия? "идеал" "идеалист" "идеализация" 2. Перечислите черты характера, которыми, по вашему мнению, должен обладать идеальный человек. Обоснуйте свой выбор. 3. Как вы понимаете выражение? "У каждого времени ...

Гость: Гость:

1-Идеал..идеальных людей не существует,а если и существует,то они настолько идеальны,что раздражают этим окружающих,а это уже не есть идеал.Идеалистами называют людей,которые в любых своих поступках стараются достичь наилучшего результата,самого превосходного эффекта.Такой человек должен быть целеустремлённым,терпеливым,знать свои цели и уметь их ставить. 3-Да,у каждого времени свои герои...Время идёт,и то,что было актуально вчера,совершенно не уместно сегодня.Например,в нашем современном обществе уже не встречаются рыцари на конях,богатыри не спасают красавиц,хотя когда то это были,в своём роде,проявления героизма.Но,конечно,существуют такие люди,подвиги которых навсегда отпечатались на страницах истории.