чому дорівнюе сума опуклого десятикутника
Геометрия
чому дорівнюе сума опуклого десятикутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скоріше всього ти маєш на увазі суміу внутрішніх кутів опуклого десятикутника . існує певна формула, куди потрібно просто вставити потріні значення: 180*(n-2),для 10ти кутника: 180*8=1440
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