составить предложение на тему меньше меньше На улице больше больше ,используя в нём глаголы с частицей НЕ Пожалуйста подскажите =)))))))))!!!!!!!!!!!!!!!! 

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составить предложение на тему меньше меньше На улице больше больше ,используя в нём глаголы с частицей НЕ Пожалуйста подскажите =)))))))))!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улицы дети не теряли времени, они не сидели на лавочках и не стояли без дела, ребята играли, не мешали родителям, они весело проводили время.   ___________ Ничего не предвещало беды, как вдруг налетели тучи, солнце больше не светило и не грело, сильный ветер не переставал дуть и не жалел ни единого деревца.    
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