составить предложение на тему меньше меньше На улице больше больше ,используя в нём глаголы с частицей НЕ Пожалуйста подскажите =)))))))))!!!!!!!!!!!!!!!! 

Гость: Гость:

На улицы дети не теряли времени, они не сидели на лавочках и не стояли без дела, ребята играли, не мешали родителям, они весело проводили время. ___________ Ничего не предвещало беды, как вдруг налетели тучи, солнце больше не светило и не грело, сильный ветер не переставал дуть и не жалел ни единого деревца.