в оранжерее расцвели 25 чёрных тюльпанов что составило 5% всех тюльпанов растущих в оранжерее
Математика
в оранжерее расцвели 25 чёрных тюльпанов что составило 5% всех тюльпанов растущих в оранжерее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%:25*5= 20составило тюльпанов
Гость:
25 т - 5% ?т - 100% 100*25:5=500 (т) Ответ: Всего в аранжерее расцвели 500 тюльпанов ( Только вы не написали в чем вопрос в задаче. Если вопрос -сколько всего тюльпанов, то решение такое)
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