в оранжерее расцвели 25 чёрных тюльпанов что составило 5% всех тюльпанов растущих в оранжерее

Гость: Гость:

25 т - 5% ?т - 100% 100*25:5=500 (т) Ответ: Всего в аранжерее расцвели 500 тюльпанов ( Только вы не написали в чем вопрос в задаче. Если вопрос -сколько всего тюльпанов, то решение такое)