в оранжерее расцвели 25 чёрных тюльпанов что составило 5% всех тюльпанов растущих в оранжерее

Математика
в оранжерее расцвели 25 чёрных тюльпанов что составило 5% всех тюльпанов растущих в оранжерее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%:25*5= 20составило тюльпанов  
Гость:
25 т - 5% ?т - 100%   100*25:5=500 (т)   Ответ: Всего в аранжерее расцвели 500 тюльпанов         ( Только вы не написали в чем вопрос в задаче. Если вопрос -сколько всего тюльпанов, то решение такое)
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