в прямом параллелепипеде стороны основания равны 3 и 5 и образуют угол в60 боковое ребро равно 7√2. какой угол составляет с плоскостью основания большая диагональ парралепипеда??

Геометрия

в прямом параллелепипеде стороны основания равны 3 и 5 и образуют угол в60 боковое ребро равно 7√2. какой угол составляет с плоскостью основания большая диагональ парралепипеда??

Автор: Гость