в прямом параллелепипеде стороны основания равны 3 и 5 и образуют угол в60 боковое ребро равно 7√2. какой угол составляет с плоскостью основания большая диагональ парралепипеда??

Геометрия
в прямом параллелепипеде стороны основания равны 3 и 5 и образуют угол в60 боковое ребро равно 7√2. какой угол составляет с плоскостью основания большая диагональ парралепипеда??
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