 в лесу произвели отстрел хищных птиц для защиты куриных птиц.Сначала численность куриных увеличилась,но затем резко сократилась. Объясните почему

Биология
 в лесу произвели отстрел хищных птиц для защиты куриных птиц.Сначала численность куриных увеличилась,но затем резко сократилась. Объясните почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня несколько вариантов: 1. Если птиц отстреливали весной, то летом, соответственно, яиц стало больше. А к осени и в зиму меньше т.к. куры в это время меньше несуться. 2. Если деревня рядом с лесом, яйца могла воровать лиса. 3. Из яиц могли вылупиться циплята и их стало меньше.
Гость:
Птиц стало очень много, т.к  не было хищников и стали распостраняться заразные заболевания в итоге снижение численности...
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