в лесу произвели отстрел хищных птиц для защиты куриных птиц.Сначала численность куриных увеличилась,но затем резко сократилась. Объясните почему
Биология
в лесу произвели отстрел хищных птиц для защиты куриных птиц.Сначала численность куриных увеличилась,но затем резко сократилась. Объясните почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня несколько вариантов: 1. Если птиц отстреливали весной, то летом, соответственно, яиц стало больше. А к осени и в зиму меньше т.к. куры в это время меньше несуться. 2. Если деревня рядом с лесом, яйца могла воровать лиса. 3. Из яиц могли вылупиться циплята и их стало меньше.
Гость:
Птиц стало очень много, т.к не было хищников и стали распостраняться заразные заболевания в итоге снижение численности...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
близкие по значению слова имена существительные ,оканчивающиеся на шипящий:ГРАНИЦА,ПРИЗЫВ,КОМАНДА КОРАБЛЯ
Математика
Одна женщина отправилась в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через четыре двери, у каждой из которых стоял стражник. С...
Физика
при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превраще...