 в лесу произвели отстрел хищных птиц для защиты куриных птиц.Сначала численность куриных увеличилась,но затем резко сократилась. Объясните почему

Гость: Гость:

У меня несколько вариантов: 1. Если птиц отстреливали весной, то летом, соответственно, яиц стало больше. А к осени и в зиму меньше т.к. куры в это время меньше несуться. 2. Если деревня рядом с лесом, яйца могла воровать лиса. 3. Из яиц могли вылупиться циплята и их стало меньше.