Одна женщина отправилась в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через четыре двери, у каждой из которых стоял стражник. Стражнику у первых дверей женщина отдала половину сорванных ею яблок. Дойдя до вт...

Математика
Одна женщина отправилась в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через четыре двери, у каждой из которых стоял стражник. Стражнику у первых дверей женщина отдала половину сорванных ею яблок. Дойдя до второго стражника, женщина отдала ему половину оставшихся. Так же она поступила и с третьим стражником, а когда она поделилась яблоками с четвёртым стражником, у неё осталось 10 яблок. Сколько яблок она собрала в саду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*2*2*2*2=160 яблок если что могу и неправильно решить
Гость:
1) 10*2=20 яблок - было перед последним стражником 2) 20*2=40 яблок было перед 3-им стражником 3) 40*2=80 яблок было перед 2-ым стражником 4) 80*2=160 яблок собрала женщина в саду   :))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превраще...
Ответить
Химия
Расчитайте объем азота (н.у.), образующегося при полном сжигании 10г. этиламина. 
Ответить
Геометрия
сформулируйте признаки равенства треугольникови доказать одно из них
Ответить
Биология
Сцепленный с полом ген А определяет у канареек зеленую окраску оперения,ген а-коричневую.Наличие хохолка зависит от аутосомного гена В,его отсутств...
Ответить
Обществознание
)Сравните внутреннюю политику Александра II и Александра III. В чем вы видите принципиальные различия? Можно ли найти общие черты?
Ответить