Одна женщина отправилась в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через четыре двери, у каждой из которых стоял стражник. Стражнику у первых дверей женщина отдала половину сорванных ею яблок. Дойдя до вт...
Математика
Одна женщина отправилась в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через четыре двери, у каждой из которых стоял стражник. Стражнику у первых дверей женщина отдала половину сорванных ею яблок. Дойдя до второго стражника, женщина отдала ему половину оставшихся. Так же она поступила и с третьим стражником, а когда она поделилась яблоками с четвёртым стражником, у неё осталось 10 яблок. Сколько яблок она собрала в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*2*2*2*2=160 яблок если что могу и неправильно решить
Гость:
1) 10*2=20 яблок - было перед последним стражником 2) 20*2=40 яблок было перед 3-им стражником 3) 40*2=80 яблок было перед 2-ым стражником 4) 80*2=160 яблок собрала женщина в саду :))
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