Расчитайте объем азота (н.у.), образующегося при полном сжигании 10г. этиламина. 

Гость: Гость:

n(нитробензола)=24.6\123(молярная масса нитробензола)=0.2 г\моль Столько же получится и анилина, теоритический выход в граммах= 0.2*93(молярная масса анилина)=18.6г. Выход реакции: (17.0\18.6)*100%=91,4%