Расчитайте объем азота (н.у.), образующегося при полном сжигании 10г. этиламина. 

Химия
Расчитайте объем азота (н.у.), образующегося при полном сжигании 10г. этиламина. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(нитробензола)=24.6\123(молярная масса нитробензола)=0.2 г\моль Столько же получится и анилина, теоритический выход в граммах= 0.2*93(молярная масса анилина)=18.6г. Выход реакции: (17.0\18.6)*100%=91,4% 
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