)Сравните внутреннюю политику Александра II и Александра III. В чем вы видите принципиальные различия? Можно ли найти общие черты?
Обществознание
)Сравните внутреннюю политику Александра II и Александра III. В чем вы видите принципиальные различия? Можно ли найти общие черты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр 2 был более либеральным,Александр 3 консерватор.
Гость:
Пожалуйста-'!) Александр 2-был либеральным человеком, Александр 3-консерватором.
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