сочинение на тему "какую работу я люблю выполнять по дому

Гость: Гость:

Я часто готова помогать своей маме по уборке в нашем доме.Мама,разумеется,выполняет самую главную работу. Мне же она поручает иные дела.Например,протереть пыль на мебели,пропылесосить,помыть посуду и пол. Мама всегда очень довольна моей помощью и постоянно меня благодарит. Для меня очень важна похвала любимой мамы,поэтому я с радостью ей помогаю.