сочинение на тему "какую работу я люблю выполнять по дому
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сочинение на тему "какую работу я люблю выполнять по дому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я часто готова помогать своей маме по уборке в нашем доме.Мама,разумеется,выполняет самую главную работу. Мне же она поручает иные дела.Например,протереть пыль на мебели,пропылесосить,помыть посуду и пол. Мама всегда очень довольна моей помощью и постоянно меня благодарит. Для меня очень важна похвала любимой мамы,поэтому я с радостью ей помогаю.
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