Фонарь освещает дерево высотой 2,8 м,находящееся от него на расстоянии 6 м,длина тени,отбрасываемой этим деревом,-4 м.На какой высоте (в метрах) висит фонарь?

Алгебра
Фонарь освещает дерево высотой 2,8 м,находящееся от него на расстоянии 6 м,длина тени,отбрасываемой этим деревом,-4 м.На какой высоте (в метрах) висит фонарь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делаем пропорцию  2,8/4=x/10 x=(2,8*10)/4 x=7м
Гость:
x/2.8=10/4 4x=28 x=7 Ответ:7 метров
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