Фонарь освещает дерево высотой 2,8 м,находящееся от него на расстоянии 6 м,длина тени,отбрасываемой этим деревом,-4 м.На какой высоте (в метрах) висит фонарь?

Алгебра

Фонарь освещает дерево высотой 2,8 м,находящееся от него на расстоянии 6 м,длина тени,отбрасываемой этим деревом,-4 м.На какой высоте (в метрах) висит фонарь?

Автор: Гость