Фонарь освещает дерево высотой 2,8 м,находящееся от него на расстоянии 6 м,длина тени,отбрасываемой этим деревом,-4 м.На какой высоте (в метрах) висит фонарь?
Алгебра
Фонарь освещает дерево высотой 2,8 м,находящееся от него на расстоянии 6 м,длина тени,отбрасываемой этим деревом,-4 м.На какой высоте (в метрах) висит фонарь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делаем пропорцию 2,8/4=x/10 x=(2,8*10)/4 x=7м
Гость:
x/2.8=10/4 4x=28 x=7 Ответ:7 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Выберите правильную форму местоимения. Example: Tell him not to forget (his, his) ticket; she mustn't forget (her, hers) either. - Tell him not...
Английский язык
Надо ставить коректный вариант) ...... should we choose our future job ? a) When b)How ....... does the career adviser do ? a)Who b)what