словообразовательный разбор слова по-человечески

Русский язык
словообразовательный разбор слова по-человечески
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
морфемный разбор чтоли? по-приставка человеч-корень еск-суффикс ий-окончание
Гость:
образовано приставочно-суффиксальным способом человек +человеческий + по
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