словообразовательный разбор слова по-человечески
Русский язык
словообразовательный разбор слова по-человечески
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
морфемный разбор чтоли? по-приставка человеч-корень еск-суффикс ий-окончание
Гость:
образовано приставочно-суффиксальным способом человек +человеческий + по
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Выберите правильную форму местоимения. Example: Tell him not to forget (his, his) ticket; she mustn't forget (her, hers) either. - Tell him not...
Английский язык
Надо ставить коректный вариант) ...... should we choose our future job ? a) When b)How ....... does the career adviser do ? a)Who b)what
Физика
При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую челов...