Каким способом образования слов образованны следующие слова:Москвичка, поясочек,беспокойство, перешеек
Русский язык
Каким способом образования слов образованны следующие слова:Москвичка, поясочек,беспокойство, перешеек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
москвичка-суффиксальный поясочек-суффиксальный беспокойство-приставочно-суффиксальный перешеек-приставочно-суффиксальный
Гость:
Москвичка-суффиксальным,суф.-ичк,поясочек-суффиксальным суф.очек,беспокойство-приставочно-суффиксальным,перешеек-приставочно-суффиксальным. пере-прист,ек-суф.
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