cos²22°30'-sin²22°30' cos57°cos12°+sin57°sin12°
Алгебра
cos²22°30'-sin²22°30' cos57°cos12°+sin57°sin12°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos²22°30'-sin²22°30' cos57°cos12°+sin57°sin12° cos45/cos45=1
Гость:
cos22 ° cos 30 °-sin22°sin30°:cos57°cos12°+sin57°sin12°=cos(22 °+30 °):cos(57 °-12 °)=cos55 °:cos45 °=0,5:корень из 2:2=0.5x2: корень из 2=1: корень из двух cos55 °примерно равна 0,5777795
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