площадь земли, засеянной пшеницей, в 6 раз больше площади, засеянной ячменем, а площадь, засеянная рожью, в 3 раза меньше площади, засеянной пшеницей. сколько гектаров земли засеяно каждой культурой , если рожью засеяно на 120 ...
Математика
площадь земли, засеянной пшеницей, в 6 раз больше площади, засеянной ячменем, а площадь, засеянная рожью, в 3 раза меньше площади, засеянной пшеницей. сколько гектаров земли засеяно каждой культурой , если рожью засеяно на 120 га больше , чем ячменем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х га - площадь под ячменем 6х га - под пшеницей 6х:3=2х га - засеяно рожью,на 120га больше,чем ячменем 2х-х=120 х=120(га) - ячмень 120*6=720(га) - пшеница 120*2=240(га) - рожь
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