площадь земли, засеянной пшеницей, в 6 раз больше площади, засеянной ячменем, а площадь, засеянная рожью, в 3 раза меньше площади, засеянной пшеницей. сколько гектаров земли засеяно каждой культурой , если рожью засеяно на 120 ...

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площадь земли, засеянной пшеницей, в 6 раз больше площади, засеянной ячменем, а площадь, засеянная рожью, в 3 раза меньше площади, засеянной пшеницей. сколько гектаров земли засеяно каждой культурой , если рожью засеяно на 120 га больше , чем ячменем?

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