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Предложение: Ещё в полях белеет снег. Разобрать слово БЕЛЕЕТ как часть речи (морфологический разбор слова). | снег (что делает?) белеет → глагол Начальная форма: белеть || Постоянные признаки: 1 спряжение, несовершенный вид, невозвратный, непереходной. Непостоянные признаки: изъявительное наклонение, 3 лицо, настоящее время, единственное число. ||| снег (что делает?) белеет (сказуемое, подчеркнуть =).