Мы молодой весны гонцы - разобрать МЫ как часть речи

Мы ( гонцы ) -мест. , н.ф. Мы , личн.мест.,мн.ч.

Гость: Гость:

мы - местоимение. кто? мы. Н.ф. - мы. Постоянные признаки: личное, 1 лицо. Непост. признаки - мн.ч., И.п.В предложении является подлежащим.