Мы молодой весны гонцы - разобрать МЫ как часть речи
Русский язык
Мы молодой весны гонцы - разобрать МЫ как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ( гонцы ) -мест. , н.ф. Мы , личн.мест.,мн.ч.
Гость:
мы - местоимение. кто? мы. Н.ф. - мы. Постоянные признаки: личное, 1 лицо. Непост. признаки - мн.ч., И.п.В предложении является подлежащим.
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