помогите решить задачу в краткой записи и примеры в столбик задача в четырёх ящиках всего 86 кг яблок в первых двух поровну в третем 20кг а в четвёртом 18 кг сколько килограммов яблок в первом ящике? примеры в столбик 14688/36 ...

Математика

помогите решить задачу в краткой записи и примеры в столбик задача в четырёх ящиках всего 86 кг яблок в первых двух поровну в третем 20кг а в четвёртом 18 кг сколько килограммов яблок в первом ящике? примеры в столбик 14688/36 4992/16 806*740 520*309 56*400/28+324 20000-72*800/18 заранее огромное спасибо

Автор: Гость