помогите решить задачу в краткой записи и примеры в столбик задача в четырёх ящиках всего 86 кг яблок в первых двух поровну в третем 20кг а в четвёртом 18 кг сколько килограммов яблок в первом ящике? примеры в столбик 14688/36 ...

Математика
помогите решить задачу в краткой записи и примеры в столбик задача в четырёх ящиках всего 86 кг яблок в первых двух поровну в третем 20кг а в четвёртом 18 кг сколько килограммов яблок в первом ящике? примеры в столбик 14688/36 4992/16 806*740 520*309 56*400/28+324 20000-72*800/18 заранее огромное спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача в первом-?  \           (всего) >поровну во втором-?/ в третем-20 в четвёртом-18 20+18=38-в третем и четвёртом 86-38=48-во втором и первом поровну 48:2=24-в первом и во втором (отдельно) примеры 14688:36=408 4992:16=312 806*740=596440 520*309=160680 56*400:28+324=1124 20000-72*800:18=16800  
Гость:
Задача 1 ящик-х 2 ящик-х 3 ящик-20 4 ящик-18 Всего-86 х+х+18+20=86 2х=48 х=24 Ответ:24 кг.      
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