мини-сочинение "мое любимое растение Хлорофитум"

Мой любимый хлорофитум. Без него не обойдется ни одна цветочная компания. Простенький, но своей зеленой непосредственностью способен украсить любой интерьер. Любит светлое место, регулярный полив и еженедельное удобрение. НО нормально растет и в темном углу и может выдержать невнимательное отношение в плане полива. Хлорофитум раньше можно было встретить практически в каждом доме. Сейчас он более редок, может быть от того, что кажется простоватым. Но если подарить ему несколько минут хотя бы еженедельного внимания, он радостно протянет навстречу копну своих зеленых лапок.Вот такой у меня любимый цветок!

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Хлорофитум - это растение очень миниатюрное, простое! Если о нем заботиться он обязательно распутится и будет цвести. Но надо не забывать о нем заботиться! Если его поставить на солнце градуссов 38 и больше все листья начнуть вянут, а это не украсит дом! Хлорофитум раньше был знаменитым цветком., сейчас он очень редок, мало где его встретишь! Хлорофитум используеться для украшение дома, но он ещё удаляет много микробов! за это я его и люблю)