амплитуда скорости материальной точки совершающей гармоническое колебание равна 3,6 см/с, а амплитуда ускорения 5,4 см/с^2. Найти амплитуду смещения и циклическую частоту колбаний
Физика
амплитуда скорости материальной точки совершающей гармоническое колебание равна 3,6 см/с, а амплитуда ускорения 5,4 см/с^2. Найти амплитуду смещения и циклическую частоту колбаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a(m)=V(m)*ω ω=a(m)/V(m)=1.5(рад/с) V(m)=x(m)*ω x(m)=V(m)/ω=24cm
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