Характерные признаки птиц. Именно характерные признаки, а не общая характеристика.

Биология
Характерные признаки птиц. Именно характерные признаки, а не общая характеристика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Клюв. 2. Передние конечности - крылья, в связи с чем у большинства есть способность летать. 3. Поедание насекомых 4. Откладывание яиц.
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