В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90* , CM-медиана. Найдите CM,если сторона AB=10.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90* , CM-медиана. Найдите CM,если сторона AB=10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СM=AM=MB=1/2AB=5 Т.к. медиана проведенная в середину гипотенузы, из вершины прямого угла, будет равна половине гипотенузы, а так же радиусу описанной окр. около треуг. ABC
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 2 дні мавпочка зібрала 114 кг.бананів,першого дня вона зібрала в 5 разів більше ніж другого.Скількі кг.бананів збирала мавпочка кожного дня?
Физика
помогите очень срочно физика! 1.Определите состав ядра 24Mg12 2.допишите ядерную реакцию: 27Al13+12C6--->1n0+4He2+.... 3.Рассчитайте энергию связи ...
Математика
на старом станке токарь изготовил 96 деталей за 6 часов а на новом станке за 4 часа .на сколько деталей больше он стал изготавливать за 1 час?ПОМОГ...