Как объяснить правописание Н в словах современник ,восторженные?
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Как объяснить правописание Н в словах современник ,восторженные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восторженные - суффикс ЕНН в полной форме страдат. прич. прош. времени Современник - суффикс НИК прибавл. к основе современ + НИК= НН
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