у ромб вписано круг площа якого дорівнюе Q . Знайти площу ромба гострий кут якого дорівнюе 30 градусів
Геометрия
у ромб вписано круг площа якого дорівнюе Q . Знайти площу ромба гострий кут якого дорівнюе 30 градусів
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